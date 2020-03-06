Дербі Каунті – Манчестер Юнайтед – 0:3 – відео голів та огляд матчу

В 1/8 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед на виїзді розгромив Дербі Каунті. Дивіться відео голів та огляд матчу Дербі Каунті – Манчестер Юнайтед.

Кубок Англії, 1/8 фіналу

Дербі – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голи: Шоу, 33, Ігало, 41, 70.

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Вже у першому таймі гості здобули комфортну перевагу в рахунку, забивши два голи: на 33 хвилині Шоу відзначився оригінальним ударом з відскоком від газону, а на 41-й Ігало в боротьбі з кількома опікунами примудрився вразити ворота. Нігерієць встановив остаточний рахунок у матчі на 70 хвилині – він з другої спроби пробив голкіпера господарів після прострілу Мати.

У чвертьфіналі Манчестер Юнайтед зустрінеться з Норвічем. Матч відбудеться 21 березня на Керроу Роуд.

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