Манчестер Юнайтед розгромив Дербі Каунті і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – Руні мав шанси засмутити колишній клуб

Дербі Каунті поступився Манчестер Юнайтед в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/8 фіналу

Дербі – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голи: Шоу, 33, Ігало, 41, 70

Звітний поєдинок викликав підвищений ажіотаж завдяки своїй вивісці: "Вейн Руні повертається на Олд Траффорд". "Шрек" віддав 13 років своєї кар'єри манкуніанцям і за цей час зумів стати справжньою легендою "червоних дияволів". Уле Гуннар Сульшер вирішив не ризикувати і виставив проти представника Чемпіоншипа бойовий склад.

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Проте початок зустрічі залишився за Дербі. "Барани" активно і високо пресингували, зумівши створити кілька небезпечних нагод. Помітним був Руні, який опускався у глибину, розгонив атаки і виконував фактично усі стандарти своєї команди, окрім аутів і ударів від воріт. Саме Вейн створив перший небезпечний момент у матчі. На 17-й хвилині легендарний англієць прицільно вистрілив з-за меж штрафного під ліву стійку – Ромеро перевів на кутовий.

Манчестер Юнайтед поступово оговтався і забрав м'яч під свій контроль. Тиск на ворота Дербі невдовзі почав приносити результат. На 33-й хвилині у штрафному господарів виникла метушня, але Келлі Росс разом із захисниками заблокували кілька пострілів. Проте ніхто не зумів врятувати від пропущеного гола після удару Шоу. Взяття воріт вийшло дещо курйозним – Люк намагався пробити з лету, м'яч відскочив від газону і опустився у дальну дев'ятку. А наприкінці першого тайму Ігало збільшив перевагу манкуніанців, завершивши стрімку контратаку, технічно розібравшись із захисниками.

З роздягальні Дербі вийшов заведеним і сповненим рішучості відігратися. Варто визнати, що уперші 10 хвилин другого тайму господарі справді могли на це претендувати і по грі, і за моментами. Морган Віттакер ударом головою завершував передачу з правого флангу – не вистачило лічених сантиметрів. Після цього ініціативу перехопив Ман Юнайтед і теж мав можливості збільшити свою перевагу, проте захист діяв самовіддано.

Ближче до середини тайму футбол став максимально відкритим. М'яч не затримувався в середині поля, а моменти виникали поблизу обох воріт. При чому, не можна було віддати перевагу котрійсь із команд. Проте клас Манчестер Юнайтед дав про себе знати, і "червоні дияволи" зуміли витиснути максимум – знову в епіцентрі уваги опинився Ігало. Захисники забули форварда у середині штрафного, а він холоднокровно покарав за таку помилку – 0:3. Завершення поєдинку могло видатися символічним – Руні потужно цілив у ближню дев'ятку, але м'яч прослизнув над поперечиною. Зрештою, до фінального рахунок більше не змінився. Манчестер Юнайтед здобув впевнену перемогу і вийшов у 1/4 фіналу Кубка Англії.