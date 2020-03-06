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Дерби Каунти – Манчестер Юнайтед: Сульшер раскритиковал Руни и оценил тяжесть травмы Магуайра

08:54 40 Читати українською
Дерби Каунти – Манчестер Юнайтед: Сульшер раскритиковал Руни и оценил тяжесть травмы Магуайра
Уэйн Руни и Уле Гуннар Сульшер / Фото Dagbladet

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после победы над Дерби Каунти в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

 

"Когда вы выигрываете со счетом 3:0, должно быть ощущение комфортной победы. Но сегодня в игре было несколько страшных моментов. Сначала мне не казалось, что мы играем хорошо, но два гола все изменили.

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Шоу чувствует себя все лучше и лучше, сейчас он в хорошей форме и удачно действует как слева, так и в тройке центральных защитников. После травм он много работал и заслужил все это.

У нас все еще есть травмированные футболисты в атаке, поэтому хорошо, что есть Игало. Он форвард иного склада, чем у нас есть, и забивает хорошие голы. Мало кто мог бы забить такой мяч, который удался ему в случае с первым голом. У нас хорошие игроки.

Руни? Все любят Уэйна. Все болельщики Манчестер Юнайтед ценят то, что он сделал для клуба. Он хорошо сыграл, но иногда немного долго работает с мячом.

Что касается повреждения Магуайра, то он подвернул голеностоп. Надеемся, он сыграет с Манчестер Сити на выходных. Я не собирался давать ему отдых сегодня, но думаю, что он будет в порядке", – цитирует Сульшера BT Sport.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Англии на "красных дьяволов" ожидает встреча с Норвичем.

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