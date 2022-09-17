Рядовий матч чемпіонату Кіпру може виявитися дуже цікавим для українського вболівальника.

Біловар (крайній праворуч) дебютував за АЕЛ Лімасол з поразки від команди Докса (1:2)

Чемпіонат Кіпру, 4 тур

АЕЛ Лімасол – Докса – 1:2

Голи: Бераїно, 64 (пен.) – Аденон, 9, Бенні, 79

Нереалізований пенальті: Папафотіс, 59 (АЕЛ)

Динамо роздало клубам по одному гравцю в оренду. За АЕЛ виступає центральний захисник Крістіан Біловар, для якого цей матч став дебютним, а Докса "позичила" нападника Ібрагіма Каргбо.

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У складі господарів є ще 2 гучні прізвища – Кевін Міральяс та Сайдо Берахіно, які свого часу були не останніми гравцями АПЛ, забиваючи Ліверпулю, Манчестер Юнайтед, Челсі, Ман Сіті та іншим командам.

Саме екс-форвард Сток Сіті і забив єдиний гол АЕЛа, реалізувавши пенальті. Втім, це не врятувало команду з Лімасола від поразки. Біловар відіграв весь матч, а Каргбо займався звичною справою ще з часів Динамо – сидів на лаві запасних.

Перемога дозволила Доксі наблизитися до групи лідерів, натомість АЕЛ йде на передостанній сходинці таблиці чемпіонату Кіпру.

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