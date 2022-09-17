Рядовой матч чемпионата Кипра может оказаться очень интересным для украинского болельщика.

Биловар (крайний справа) дебютировал за АЕЛ Лимасол с поражения от команды Докса (1:2)

Чемпионат Кипра, 4 тур

АЕЛ Лимассол – Докса – 1:2

Голы: Бераино, 64 (пен.) – Аденон, 9, Бенни, 79

Нереализованный пенальти: Папафотис, 59 (АЕЛ)

Динамо раздало клубам по одному игроку в аренду. За АЕЛ дебютировал защитник Кристиан Биловар, а Докса "одолжила" нападающего Ибрагима Каргбо.

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В составе хозяев есть еще 2 громкие фамилии, известные по виступлениям в АПЛ – Кевин Миральяс и Сайдо Берахино, от голов которых в свое время пострадали даже такие клубы, как Ман Сити, МЮ, Челси и Ливерпуль.

Именно экс-форвард Сток Сити и забил единственный гол АЕЛа, реализовав пенальти. Впрочем, это не спасло команду из Лимассола от поражения. Биловар отыграл весь матч, а Каргбо занимался привычным делом еще со времен Динамо – сидел на скамейке запасных.

Победа позволила Доксе приблизиться к группе лидеров, а вот АЕЛ идет на предпоследней строчке таблицы чемпионата Кипра.

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