Ветерани київського Динамо зіграли товариський поєдинок у Німеччині. Суперником "біло-синіх" став футбольний клуб з міста Герцлаке (Нижня Саксонія), 100-річчю якого і був присвячений матч. У складі українських легенд виступали Олександр Заваров, Олег Саленко, Іван Яремчук, Сергій Коновалов, Анатолій Безсмертний та інші. Динамівців здобули перемогу з рахунком 8:6, однак цікавим було не це.

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Організатором матчу став колишній український депутат-утікач Олександр Онищенко. Оголошений у міжнародний розшук уродженець Росії навіть вийшов на поле у складі легенд Динамо.

До слова, Онищенко – олігарх, меценат кінного спорту, екс-нардеп ВР України VII і VIII скликань від Партії регіонів. З 2016 року мешкає у Німеччині, яка відмовила Україні у екстрадиції. Аби максимально уникнути покарання восени 2021-го він навіть отримав російське громадянство. У місті Герцлаке збудував конюшню.

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