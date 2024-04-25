Хто розсудить СК Дніпро-1 – Динамо: призначення арбітрів на 26-й тур УПЛ
Комітет арбітрів УАФ вже втретє обрав рефері на поєдинки чергового туру чемпіонату України шляхом жеребкування.
Матчі 26-го туру УПЛ розтягнуться на три дні – з 27-го по 29 квітня включно, повідомляє офіційний сайт УАФ. На кожному з восьми поєдинків вже традиційно працюватиме система VAR.
Динамо хотіло перенести матч зі СК Дніпро-1 в інше місто – вдалось домовитись наполовину
27 квітня
13:00 – СК Дніпро-1 – Динамо – головний арбітр – Іванов Ю. В. (Донецька обл.), арбітр VAR – Омельченко О. В. (Слов'янськ).
13:00 – Минай – Чорноморець – головний арбітр – Резніков Д. М. (Кам'янське), арбітр VAR – Коваленко А. А. (Полтава).
15:30 – ЛНЗ – Шахтар – головний арбітр – Копієвський В. В. (Кропивницький), арбітр VAR – Козиряцький М. С. (Запоріжжя).
18:00 – Рух – Верес – головний арбітр – Солов'ян О. М. (Київська обл.), арбітр VAR – Пасхал І. Ю. (Херсон).
28 квітня
13:00 – Зоря – Оболонь – головний арбітр – Афанасьєв О. О. (Харків), арбітр VAR – Романов В. М. (Дніпро).
15:30 – Колос – Олександрія – головний арбітр – Деревінський О. О. (Хмельницький), арбітр VAR – Панчишин Д. І. (Харків).
18:00 – Кривбас – Металіст 1925 – головний арбітр – Шандор О. А. (Львів), арбітр VAR – Блавацький Р. А. (Львів).
29 квітня
18:00 – Полісся – Ворскла – головний арбітр – Балакін М. О. (Київська обл.), арбітр VAR – Новохатній В. В. (Черкаси).
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