Колишній півзахисник Динамо Олег Гусєв отримав вітання від УЄФА з нагоди свого 41-річчя.

Прес-служба УЄФА привітала Олега Гусєва з днем народження та пригадала його гол у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2010/11 проти Манчестер Сіті (2:0).

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В середині першого тайму Андрій Шевченко вивід киян вперед, а на 77-й хвилині зустрічі Гусєв приборкав скидку головою від Мілевського і потужно пробив під поперечину, подвоївши рахунок.

Нагадаємо, Гусєв перейшов у Динамо у 2003 році з київського Арсенала. Хавбек 5 разів вигравав золоті медалі першості, стільки ж разів ставав володарем Кубка України, а також тричі виборював Суперкубок. Загалом провів за "біло-синіх" 438 матчів, в яких забив 96 голів. Також у доробку Гусєва 13 м'ячів у 98 поєдинках за збірну України.

Нині Олег Анатолійович працює асистентом Олександра Шовковського у тренерському штабі Динамо.

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