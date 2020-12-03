"Я маю велику прихильність до Корінтіанса, адже цей клуб відкрив для мене футбол. Мій контракт з Шахтарем діє ще вісім місяців, проте мені надходить багато пропозицій, і я дуже цьому радий.

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Корінтіанс – це варіант, який виділяється через прихильність уболівальників і любові клубу до мене. До тепер я залишаюсь найкращим бомбардиром поточного століття у Корінтіансі з 55 голами. Я дуже пишаюся, що став автором десятитисячного гола в історії клубу. Упевнений, що Корінтіанс – один з варіантів для мене, але спершу я повинен все обдумати разом з сім'єю", – сказав Дентінью у коментарі виданню Globoesporte.

Нагадаємо, Дентінью виступає за Шахтар з липня 2011 року і провів за "гірників" 175 матчів. В останній грі бразилець зумів відзначитись у воротах Реала і допоміг Шахтарю здобути другу перемогу над мадридським клубом (2:0).

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