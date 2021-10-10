Дентінью з екс-зіркою Шахтаря "натякнув" на місце продовження кар'єри
Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Дентінью, вочевидь, визначився із кар'єрним майбутнім. Незабаром він стане вільним агентом.
Бразилець на батьківщині зустрівся з Вілліаном і виклав спільні світлини в персональному Instagram.
Контракт Дентінью з Шахтарем закінчується у листопаді, – ЗМІ
Дентінью і екс-зірка Шахтаря і АПЛ відпочили сім'ями. Вілліан нещодавно повернувся у рідний Корінтіанс після майже 15 років виступів у Європі. "Як же тебе бракувало, брате", – двозначно відреагував на зустріч тріумфатор Копа Амеріка-2019.
Нагадаємо, що Дентінью теж може повернутись у рідний клуб, а перемовини з ним нібито тривають кілька місяців. Кольори "гірників" атакувальний хавбек захищає з 2011 року.
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