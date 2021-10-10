Бразилець на батьківщині зустрівся з Вілліаном і виклав спільні світлини в персональному Instagram.

Контракт Дентінью з Шахтарем закінчується у листопаді, – ЗМІ

Дентінью і екс-зірка Шахтаря і АПЛ відпочили сім'ями. Вілліан нещодавно повернувся у рідний Корінтіанс після майже 15 років виступів у Європі. "Як же тебе бракувало, брате", – двозначно відреагував на зустріч тріумфатор Копа Амеріка-2019.

Нагадаємо, що Дентінью теж може повернутись у рідний клуб, а перемовини з ним нібито тривають кілька місяців. Кольори "гірників" атакувальний хавбек захищає з 2011 року.

Зоря близька до втрати головного активу: чи скористаються ситуацією Динамо та Шахтар?