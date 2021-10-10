Бразилец на родине встретился с Виллианом и выложил общие фотографии в персональном Instagram.

Контракт Дентиньо с Шахтером заканчивается в ноябре, – СМИ

Дентиньо и экс-звезда Шахтера и АПЛ отдохнули семьями. Виллиан недавно вернулся в родной Коринтианс после почти 15 лет выступлений в Европе. "Как же тебя не хватало, брат", – двусмысленно отреагировал на встречу триумфатор Копа Америка-2019.

Напомним, что Дентиньо тоже может вернуться в родной клуб, а переговоры с ним якобы длятся несколько месяцев. Цвета "горняков" атакующий хавбек защищает с 2011 года.

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