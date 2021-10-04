Угода 32-річного легіонера з донецьким клубом завершується 8 листопада, повідомляє ТаТоТаке.

Дентінью може повернутись у рідний клуб – перемовини з хавбеком Шахтаря тривають кілька місяців

Нещодавно стало відомо, що Дентінью вже кілька місяців веде перемовини зі своїм колишнім клубом Корінтіансом. Якщо "народна команда" узгодить деталі контракту з форвардом, то він зможе дістатися їм безкоштовно на правах вільного агента.

Нагадаємо, нападник є вихованцем клубу із Сан-Паулу. Саме звідти він у 2011 році перебрався в Шахтар, де встиг провести 194 поєдинки (28 голів та 16 асистів). У поточному сезоні Дентінью має обмаль ігрової практики – 65 хвилин у чотирьох матчах.

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