Півзахисник Шахтаря Дентінью, схоже, не планує продовжувати виступи в українському гранді, адже має варіант із поверненням на батьківщину.

32-річний бразилець може опинитись у Корінтіансі, повідомляє Torcedores. Півзахисник вже кілька місяців веде перемовини з "народною командою".

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Якщо Корінтіанс та Дентінью узгодять деталі контракту, то бразильці зможуть підписати футболіста абсолютно безкоштовно. Його контракт з Шахтарем завершується вже в грудні цього року, а про укладення нового офіційно не повідомлялось.

Нагадаємо, хавбек є вихованцем клубу із Сан-Паулу. Саме звідти він у 2011 році перебрався в донецький клуб, де встиг провести 194 поєдинки (28 голів та 16 асистів). У поточному сезоні Дентінью має обмаль ігрової практики – 65 хвилин у чотирьох матчах.

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