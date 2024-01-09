Нещодавно Ігор Бурбас повідомив, що Андрій Русол начебто хотів працевлаштуватися у Поліссі, де планував повністю взяти на себе трансферну політику. В'ячеслав Фрідман назвав цю інформацію маячнею.

Русол міг покинути СК Дніпро-1 – менеджер хотів стати безапеляційним босом в одному з найбагатших клубів УПЛ

"На мою думку, Русол – це найскромніший та найінтелігентніший футбольний менеджер в Україні. Це атака, яка була цілеспрямована саме на нього. А через нього – на атмосферу в колективі за тиждень до зимових зборів.

Русол не хоче це коментувати, вважає, що не варто привертати увагу до таких нісенітниць. Якби Бурбас і той, хто за ним стоїть (ймовірно, Денисов), взяли до уваги момент, що Русол є одним із двох засновників клубу Дніпро-1 – зрозуміли б, що дурніше за цей вкид складно було щось вигадати", – цитує Фрідмана FootballHub.

Нагадаємо, першу частину сезону 2023/24 СК Дніпро-1 завершив на другому місці УПЛ. Полісся посідає третю сходинку таблиці. Лідирує Кривбас.

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