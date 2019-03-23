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Денисов прокоментував слова Суркіса про готовність Динамо знятися з УПЛ, якщо матчі киян транслюватиме канал Футбол

23 березня 23:55 645 Читать на русском
Денисов прокоментував слова Суркіса про готовність Динамо знятися з УПЛ, якщо матчі киян транслюватиме канал Футбол
Олександр Денисов / фото: телеканал Футбол

Генеральний директор каналів Футбол 1/2 Олександр Денисов відреагував на різку заяву президента Динамо Ігоря Суркіса щодо можливої телетрансляції домашніх матчів киян на вказаних телеканалах.

"Слова Суркіса про те, що Динамо готове знятися з УПЛ, якщо їхні матчі буде транслювати канал Футбол? Знаєте, це трохи смішна заява. Справа в тому, що зараз матчі Динамо в основному дивляться якраз на каналі Футбол.

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Пояснюю, чому. Ми володіємо правами на трансляцію матчів 9 клубів УПЛ. Отже – показуємо 9 виїзних матчів Динамо з ними в першій частині чемпіонату і ще 4 – в топ-6. Плюс один кубковий матч. Плюс матч за Суперкубок України. Плюс 12 єврокубкових зустрічей. Скільки виходить? Правильно, 27.

Більше половини того, що Динамо грає в сезоні! Звичайно, справа Ігоря Суркіса і Прем'єр-ліги, як домовлятися на майбутнє, але поки в тих пакетах, які УПЛ сформувала для тендеру, матчі Шахтаря і Динамо перемішані. І це принципова позиція УПЛ. Тобто, ніяк не вийде купити Динамо окремо чи Шахтар. Ми маємо намір придбати якусь частину прав. І так чи інакше, Динамо там буде. Доведеться Ігорю Михайловичу з цим якось жити", – сказав Денисов для Terrikon.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Олександр Денисов
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