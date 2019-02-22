Динамо готове знятися з УПЛ, якщо наші матчі буде транслювати телеканал Футбол, – Суркіс

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розповів, за якої умови Динамо готове знятися з розіграшу УПЛ.

"Мене мої телеправа ніхто не змусить віддати, нехай ніхто не фантазує. Я підписав контракт з іншим транслятором. Ніде не було прописано таке рішення, ніде це не прописано, тому я нікому нічого не винен. Нехай федерація футболу випустить під назвою Динамо Київ свою команду. Питання принципове, воно буде таким же принциповим, як і матч з Маріуполем.

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Якщо буде стояти питання, що доведеться транслювати наші матчі на каналах Футбол1/2, то нехай буде недопуск. Динамо готове знятися з чемпіонату, якщо матчі транслюватиме цей телеканал.

Або ФФУ доведеться вигравати суди у тих, кому зараз належать права на наші трансляції. Якщо ж домовляться про те, що матчі Динамо будуть показувати на тих же каналах, що і зараз, то я готовий. Яка мені різниця? Мені важливо, щоб гроші платили і щоб Динамо не транслювали на каналах Футбол", – цитує Суркіса Dynamomaniа з посиланням на авторську програму Віктора Вацка на Youtube.

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