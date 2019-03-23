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Setanta придбала права на трансляцію матчів АПЛ, – Денисов

19:02 898 Читать на русском
Setanta придбала права на трансляцію матчів АПЛ, – Денисов
Телеканал Футбол більше не буде транслювати матчі АПЛ / ФК Ліверпуль

Генеральний директор телеканалу Футбол 1/2 Олександр Денисов розповів, що права на телетрансляцію матчів АПЛ придбала ірландська телевізійна компанія Setanta.

"Думаю, переломний момент настав минулої осені. Тоді відбувся черговий тендер на придбання прав прав на матчі англійської Прем'єр-ліги, і після того як ми відмовилися платити ту суму, яку хотів правовласник, вони залишилися вільними.

Setantа не бере участі у тендері на показ УПЛ, – ЗМІ

У підсумку, їх підібрала Setanta. Це послужило першим поштовхом. Але, повторю: це не поштовх для війни. Зараз з усіх боків спостерігаються спроби знайти взаєморозуміння, взаємовигідний формат існування", – передає слова Денисова Terrikon.

Зазначимо, канали Футбол 1 та Футбол 2 мали права на трансляцію матчів англійського чемпіонату, починаючи з сезону 2010/11, придбавши їх восени 2010 року. Перед цим поєдинки АПЛ можна було переглянути на каналах Спорт 1 та Спорт 2.

Setanta планує запустити в Україні ефірний канал з АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ і UFC

Теги
АПЛ телебачення Олександр Денисов Англія
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