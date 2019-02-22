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Суркіс запропонував Леоненку цікаве парі на телеканалі Футбол

18:46 1622 Читать на русском
Суркіс запропонував Леоненку цікаве парі на телеканалі Футбол
Ігор Суркіс / Вацко Light

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, що готовий побитися об заклад з екс-форвардом киян Віктором Леоненком.

"Чому Леоненко не любить Реброва? Він не любить сильних.

Леоненко: Таких гравців, як Шевченко, в Динамо було мінімум 8, а якби їх продали?

Я готовий відкрито, в прямому ефірі, тільки в прямому, навіть на вашому каналі (Вацко працює на телеканалі Футбол 1/2 – прим. Футбол 24), щоб ні я, ні він не знав, будь-який матч сісти і з ним прокоментувати. Гарантую вам: я назву з двох складів по картинці з 22-х гравців 15 футболістів, а він за прізвищами не назве й трьох.

Будь-яку мазу можу з ним поставити, будь-яку ставку. Як може сьогодні людина сидіти на каналі, критикувати, навіть не дивлячись футбол?" – сказав Суркіс для Вацко Light.

"Випивав два ящики пива", – Суркіс розповів, чому Леоненко не став топ-футболістом в Динамо

Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Віктор Леоненко Сергій Ребров Сергій Ребров
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