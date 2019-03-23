Денисов прокомментировал слова Суркиса о готовности Динамо сняться с УПЛ, если их матчи будет транслировать канал Футбол

Генеральный директор каналов Футбол 1/2 Александр Денисов отреагировал на резкое заявление президента Динамо Игоря Суркиса о возможной телетрансляции домашних матчей киевлян на указанных телеканалах.

"Слова Суркиса о том, что Динамо готово сняться с УПЛ, если их матчи будет транслировать канал Футбол? Знаете, это немного смешное заявление. Дело в том, что сейчас матчи Динамо в основном смотрят как раз на канале Футбол.

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Объясняю, почему. Мы владеем правами на трансляцию матчей 9 клубов УПЛ. Значит – показываем 9 выездных матчей Динамо с ними в первой части чемпионата и еще 4 – в топ-6. Плюс один кубковый матч. Плюс матч за Суперкубок Украины. Плюс 12 еврокубковых встреч. Сколько получается? Правильно, 27. Более половины всего, что Динамо играет в сезоне!

Конечно, дело Игоря Суркиса и Премьер-лиги, как договариваться на будущее, но пока в тех пакетах, которые УПЛ сформировала для тендера, матчи Шахтера и Динамо перемешаны. И это принципиальная позиция УПЛ. То есть, никак не получится купить Динамо отдельно или Шахтер. Мы намерены приобрести какую-то часть прав. И так или иначе, Динамо там будет. Придется Игорю Михайловичу с этим как-то жить", – сказал Денисов для Terrikon.

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