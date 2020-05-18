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Денисов прокоментував перенесення виборів президента УПЛ

14:51 202 Читать на русском
Денисов прокоментував перенесення виборів президента УПЛ
Олександр Денисов / Фото з відкритих джерел

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов висловився щодо чергової зміни дати голосування щодо нового очільника українського футболу.

"Це означає, що процедура обнуляється – кандидатам в президенти, як новим, так і тим, яких ми вже знаємо, доведеться наново реєструватися. Звісно, якщо у них буде таке бажання.

УПЛ офіційно оголосила про перенесення виборів президента організації

Судячи з того, що відбувалося на зустрічі клубів, вибори президента не виглядали настільки нагальним для них питанням. Ситуація здається неправильною – виглядає як криза. З іншого боку, може це й добре. Можливо, це дасть поштовх до того, щоб клуби спочатку об'єдналися з усіх спірних питань всередині, а потім обрали менеджера, якому вони вже поставлять конкретні комерційні завдання", – сказав Денисов у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, УПЛ офіційно підтвердила перенесення виборів президента організації, які мали відбутись 25 травня, на невизначений термін. Головними претендентами на посаду керівника УПЛ є Олександр Шевченко, якого підтримали Десна та Львів, Михайло Метревелі, кандидатуру якого висунув Шахтар і Олег Смалійчук, запропонуваний Карпатами.

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Теги
Олександр Денисов УПЛ вибори президента УПЛ
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