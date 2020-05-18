Денисов прокомментировал перенос выборов президента УПЛ

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов высказался по поводу очередной смены даты голосования относительно нового главы украинского футбола.

"Это означает, что процедура обнуляется – кандидатам в президенты, как новым, так и тем, которых мы уже знаем, придется заново регистрироваться. Конечно, если у них будет такое желание.

УПЛ официально объявила о переносе выборов президента организации

Судя по тому, что происходило на встрече клубов, выборы президента не выглядели столь актуальным для них вопросам. Ситуация кажется неправильной – выглядит как кризис. С другой стороны, может это и хорошо. Возможно, это даст толчок к тому, чтобы клубы сначала объединились по всем спорным вопросам внутри, а затем избрали менеджера, которому они уже поставят конкретные коммерческие задачи", – сказал Денисов в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, УПЛ официально подтвердила перенос выборов президента организации, которые должны были состояться 25 мая, на неопределенный срок. Главными претендентами на должность руководителя УПЛ являются Александр Шевченко, которого поддержали Десна и Львов, Михаил Метревели, кандидатуру которого выдвинул Шахтер и Олег Смалийчук, предлагаемый Карпатами.

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