Денисов несподівано відзначив ключову роль братів Суркісів в українському футболі

Директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов розповів про свої стосунки з братами Суркісами.

"Те, що в Україні в один час з різницею в кілька років з'явилися Григорій та Ігор Суркіси – в Динамо, а Рінат Ахметов – в Шахтарі, дало поштовх і привернуло тисячі людей. Такі особистості це зробили. Їхні інвестиції і правильні стратегії привели Динамо до півфіналу Ліги чемпіонів, Шахтар – до перемоги в Кубку УЄФА. Це і привернуло далі Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського.

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Так, були конфлікти... Яких тільки не було. Але я завжди радий бачити Григорія Суркіса та Ігоря Суркіса. Це люди з футболу, з нашої ери, з яким зупинишся на дві хвилини, а простоїш цілий день. Ці люди люблять футбол. Так, десь ми були опонентами, в чомусь не погоджувалися. Про це книжки можна писати. Дай Бог, щоб ці історії були і в майбутньому українському футболі. Щоб хтось із нових президентів клубів вийшов і сказав: "Я нав'яжу боротьбу за чемпіонський титул Шахтарю". Козловський? Так, нехай він скаже", – розповів Денисов для програми Бомбардир.

Нагадаємо, Денисов є палким вболівальником Шахтаря.

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