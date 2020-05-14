Денисов неожиданно отметил ключевую роль братьев Суркисов в украинском футболе

Директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о своих отношениях с братьями Суркисами.

"То, что в Украине в одно время с разницей в несколько лет появились Григорий и Игорь Суркисы – в Динамо, а Ринат Ахметов – в Шахтере, дало толчок и привлекло тысячи людей. Такие личности это сделали. Их инвестиции и правильные стратегии привели Динамо в полуфинал Лиги чемпионов, Шахтер – к победе в Кубке УЕФА. Это и привлекло дальше Игоря Коломойского, Александра Ярославского.

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Да, были конфликты... Каких только не было. Но я всегда рад видеть Григория Суркиса и Игоря Суркиса. Это люди с футбола, с нашей эры, с которым остановишься на две минуты, а простоишь целый день. Эти люди любят футбол. Да, где-то мы были оппонентами, в чем-то соглашались. Об этом книги можно писать. Дай Бог, чтобы эти истории были и в будущем украинском футболе. Чтобы кто-то из новых президентов клубов вышел и сказал: "Я навяжу борьбу за чемпионский титул Шахтеру". Козловский? Да, пусть он скажет", – рассказал Денисов для программы Бомбардир.

Напомним, Денисов является страстным болельщиком Шахтера.

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