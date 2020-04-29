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Шахтар висунув несподіваного кандидата на посаду президента УПЛ, – ТаТоТаке

29 квітня 23:33 8541 Читать на русском
Шахтар висунув несподіваного кандидата на посаду президента УПЛ, – ТаТоТаке
Денисов, Леоненко, Вацко, Метревелі / Фото Instagram

Донецький клуб здивував вибором кандидата у крісло очільника Прем'єр-ліги.

"Маємо невеличкий інсайд. За нашою інформацією, Шахтар висунув Михайла Метревелі кандидатом в президенти УПЛ", – повідомляє Telegram-канал програми ТаТоТаке.

Карпати повторно висунули Смалійчука на посаду президента УПЛ

Михайло Метревелі є експертом на телеканалі Футбол. Раніше кадидат працював на посаді заступника генерального директора з питань Євро-2012 Національної телекомпанії України.

На даний момент суперниками Метревелі є Олександр Шевченко, якого висунули Десна та Львів, та фаворит Карпат – Олег Смалійчук.

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ТаТоТаке Головне Шахтар Шахтар вибори президента УПЛ Михайло Метревелі Футбол 1
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