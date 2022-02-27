Денисов: Ми живемо у світі, де "Росія, іди на х*й" – більше не матюк, а громадянська позиція
27 лютого 14:56 - Читать на русском
Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов поділився думками щодо ситуації в Україні.
"Ми живемо у світі, де "Росія, іди на х*й" – більше не матюк, а громадянська позиція", – написав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.
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