"Ми живемо у світі, де "Росія, іди на х*й" – більше не матюк, а громадянська позиція", – написав Денисов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Грьобаний виродок": екс-зірка Баварії засудив вторгнення Путіна в Україну

Нагадаємо, 24 лютого російські війська атакували Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни дають гідну відсіч окупанту та знищують ворога.

Росія напала на Україну: Суркіси, легіонери Динамо і Шахтаря покинули Київ, тотальне знищення окупантів (LIVE)