"Світ відрізняється від того, що був ще тиждень тому. Вся наша солідарність із Україною на 100%!

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Але це також солідарність для багатьох, багатьох російських людей, які не хочуть цієї війни, але у них нагорі грьобаний виродок. Володимир Путін неймовірний. Те, що він робить, є ненормальним.

Усього найкращого вам, хлопці, залишайтеся сильними, тримайте голову вище, ви не самотні. Усі мої думки з невинними дітьми, жінками та чоловіками в Україні та російським народом, який не хоче війни!" – сказав Баббель у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Бабель виступав за Баварію з 1991 по 2000 рік, з якою виграв три Срібні салатниці, два Кубки Німеччини, три Кубки німецької ліги, Кубок УЄФА та став фіналістом Ліги чемпіонів. У складі Ліверпуля Маркус завоював Кубок та Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги, Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА. Також він здобув чемпіонство у Бундеслізі зі Штутгартом і став переможцем чемпіонату Європи 1996 року зі збірною Німеччини.

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