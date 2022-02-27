Директор телеканалов "Футбол1/2/3" Александр Денисов поделился мнением о ситуации в Украине.

"Мы живем в мире, где "Россия, иди на х*й" не мат, а гражданская позиция", – написал Денисов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупанту и уничтожают врага.

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