Денисов: Мы живем в мире, где "Россия, иди на х*й" не мат, а гражданская позиция
14:56 - Читати українською
Директор телеканалов "Футбол1/2/3" Александр Денисов поделился мнением о ситуации в Украине.
"Мы живем в мире, где "Россия, иди на х*й" не мат, а гражданская позиция", – написал Денисов на своей странице в социальной сети Facebook.
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Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупанту и уничтожают врага.
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