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Деніс Суарес вирішив покинути Барселону – каталонці готові відпустити гравця вже взимку

18:42 388 Читать на русском
Деніс Суарес вирішив покинути Барселону – каталонці готові відпустити гравця вже взимку
Деніс Суарес / Соцмережі

Хавбек Барселони Деніс Суарес взимку може покинути іспанський гранд.

24-річний хавбек незадоволений відсутністю ігрової практики у складі каталонської Барселони, тому вирішив покинути команду Ернесто Вальверде, повідомляє AS.

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Керівництво Барселони розуміє розчарування гравця та готове відпустити футболіста у іншу команду вже взимку.

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Сам Деніс Суарес хоче продовжити свою кар'єру в АПЛ. Пріорітетним варіантом для хавбека є перехід у Арсенал Унаї Емері, але гравець відкритий до інших пропозицій.

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