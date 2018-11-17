Ракітіч вилетів на 2 тижні

Хорватський півзахисник Барселони Іван Ракітіч зазнав травми в поєдинку національної збірної й не допоможе "блаугранас" у найближчих матчах.

Хавбек вибув мінімум на 2 тижні, повідомляє Mundo Deportivo.

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Повернення Ракітіча, який зазнав ушкодження в матчі Ліги націй проти іспанців, слід очікувати на початку грудня. У хорвата виявили м'язові проблеми. Медперсонал Барси вже провів клінічні тести й за їх результатами визначив, що півзахисник пропустить від двох до трьох тижнів.

Таким чином, Іван Ракітіч пропустить не тільки матч із мадридським Атлетіко наступного тижня через вилучення, а й наступні поєдинки каталонців у Ла Лізі.