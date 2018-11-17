Денис Суарес решил покинуть Барселону – каталонцы готовы отпустить игрока уже зимой

Хавбек Барселоны Денис Суарес зимой может покинуть испанский гранд.

24-летний хавбек недоволен отсутствием игровой практики в составе каталонской Барселоны, поэтому решил покинуть команду Эрнесто Вальверде, сообщает AS.

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Руководство Барселоны понимает разочарование игрока и готово отпустить футболиста в другую команду уже зимой.

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Сам Денис Суарес хочет продолжить свою карьеру в АПЛ. Приоритетным вариантом для хавбека является переход в Арсенал Унаи Эмери, но игрок открыт для других предложений.