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Мілан впевнений у придбанні хавбека Барселони Деніса Суареса

14:27 245 Читать на русском
Мілан впевнений у придбанні хавбека Барселони Деніса Суареса
Деніс Суарес / соцмережі

Півзахисник "блаугранас" може продовжити кар'єру в Серії А.

Італійське видання Corriere dello Sport, повідомляє про зацікавленість Мілана у послугах 24-річного футболіста. "Россонері" впевнені, що клубу вдасться домовитись із Барселоною про перехід Суареса у січні.

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Деніс цілком може погодитись на такий варіант продовження кар'єри, адже у цьому сезоні він лише один раз виходив на поле у складі "синьо-гранатових". До слова, хавбек перейшов у Барселону в 2016 році із Вільяреала.

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