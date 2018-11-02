Мілан впевнений у придбанні хавбека Барселони Деніса Суареса

Півзахисник "блаугранас" може продовжити кар'єру в Серії А.

Італійське видання Corriere dello Sport, повідомляє про зацікавленість Мілана у послугах 24-річного футболіста. "Россонері" впевнені, що клубу вдасться домовитись із Барселоною про перехід Суареса у січні.

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Деніс цілком може погодитись на такий варіант продовження кар'єри, адже у цьому сезоні він лише один раз виходив на поле у складі "синьо-гранатових". До слова, хавбек перейшов у Барселону в 2016 році із Вільяреала.

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