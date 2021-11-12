Усман Дембеле знову потрапив у неприємну ситуацію та похитнув свою репутацію перед новим тренерським штабом Барселони.

Нападник Барселони Усман Дембеле дозволив собі запізнитись на три хвилини на ранкове тренування, що не сподобалось новому наставнику каталонців Хаві Ернандесу, повідомляє іспанська журналістка Марія Гаррідо у Twitter.

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Заняття було заплановане на 10:00 за місцевим часом, але присутність футболістів вимагалась вже о 8:30. На нещастя для Усмана, він приїхав о 8:33. Проте Дембеле не надто "збідніє" від штрафу, йому доведеться заплатити лише 100 євро.

Чинний контракт Усмана з Барселоною розрахований до літа 2022-го, за француза свого часу заплатили 135 млн євро.

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