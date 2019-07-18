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Дембеле та Семеду не покинуть Барселону цього літа

09:56 323 Читать на русском
Дембеле та Семеду не покинуть Барселону цього літа
Нелсон Семеду та Усман Дембеле / Mundo Deportivo

Барселона не зацікавлена у продажі Усмана Дембеле та Нелсона Семеду.

Усман Дембеле та Нелсон Семеду не покинуть Барселону цього літа, передає Mundo Deportivo.

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Зазначається, що каталонці розраховують на обох гравців у статусі основних виконавців. Керівництво Барселони вважає, що Дембеле повністю не розкрив свій потенціал через травми, а з приходом його друга Антуана Грізманна Усман зможе засяяти на повну.

На Семеду ж розраховують у статусі основного правого захисника, оскільки Серхіо Роберто планують перевести в центр поля на зміну Бускетсу.

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Теги
Трансфери Іспанія Барселона Барселона Трансфери Барселони Нелсон Семеду Нелсон Семеду Усман Дембеле Усман Дембеле
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