Дембеле та Семеду не покинуть Барселону цього літа

Барселона не зацікавлена у продажі Усмана Дембеле та Нелсона Семеду.

Усман Дембеле та Нелсон Семеду не покинуть Барселону цього літа, передає Mundo Deportivo.

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Зазначається, що каталонці розраховують на обох гравців у статусі основних виконавців. Керівництво Барселони вважає, що Дембеле повністю не розкрив свій потенціал через травми, а з приходом його друга Антуана Грізманна Усман зможе засяяти на повну.

На Семеду ж розраховують у статусі основного правого захисника, оскільки Серхіо Роберто планують перевести в центр поля на зміну Бускетсу.

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