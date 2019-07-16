toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара – 40 мільйонів євро та два зіркові гравці

12:33 911 Читать на русском
ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара – 40 мільйонів євро та два зіркові гравці
Неймар / фото із соцмереж

Барселона не полишає спроб оформити перехід нападника ПСЖ вже цього літа.

Керівництво французького клубу не планує відпускати Бразильця дешевше, ніж купувало його влітку 2017 року. Тоді Барселона отримала за нападника 222 млн євро.

Неймару буде важко перейти в Барселону влітку, – Леонардо

Після підписання Антуана Грізманна каталонці не можуть дозволити собі іще один гучний трансфер. Однак "синьо-гранатові" сподіваються, що вдасться здійснити повернення гравця на Камп Ноу вже цього літа, повідомляє AS.

За інформацією видання, Барселона готова розрахуватися за Неймара, відпустивши у Париж кілька своїх гравців. Зокрема "блаугранас" вже запропонували ПСЖ права на Філіппе Коутінью та Усмана Дембеле, а також додатково були готові доплатити 40 млн євро. Однак парижани відповіли відмовою.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Екc-форвард збірної ПАР був жорстоко вбитий, отримавши сім куль – моторошні фото
12:20
1434
Теги
Трансфери Неймар Неймар Головне Трансфери Барселони Неймар в Барселону Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІ
    Україна — 15 лип4273 Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІ
7
год
:
17
хв
Сабуртало
20:30
Шериф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук