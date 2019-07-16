ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара – 40 мільйонів євро та два зіркові гравці

Барселона не полишає спроб оформити перехід нападника ПСЖ вже цього літа.

Керівництво французького клубу не планує відпускати Бразильця дешевше, ніж купувало його влітку 2017 року. Тоді Барселона отримала за нападника 222 млн євро.

Неймару буде важко перейти в Барселону влітку, – Леонардо

Після підписання Антуана Грізманна каталонці не можуть дозволити собі іще один гучний трансфер. Однак "синьо-гранатові" сподіваються, що вдасться здійснити повернення гравця на Камп Ноу вже цього літа, повідомляє AS.

За інформацією видання, Барселона готова розрахуватися за Неймара, відпустивши у Париж кілька своїх гравців. Зокрема "блаугранас" вже запропонували ПСЖ права на Філіппе Коутінью та Усмана Дембеле, а також додатково були готові доплатити 40 млн євро. Однак парижани відповіли відмовою.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону