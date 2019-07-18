Дембеле и Семеду не покинут Барселону этим летом

Италия — 10:06 223
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Де Лигт – игрок Ювентуса
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Манчестер Сити – Вест Хэм: Зинченко как двойной победитель, Ярмоленко транжирит супершансы, дебют 70-миллионного новичкаАнглия — 17 июль 2732
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"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткоюОвертайм — 17 июль 583
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Ярмоленко і доленосний сезон: в Англії спрогнозували роль та кількість голів українця у революційному Вест ХеміАнглия — 17 июль 547
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Вест Хэм подписал Алле – клуб Ярмоленко побил свой трансферный рекордАнглия — 17 июль 447