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Дембеле и Семеду не покинут Барселону этим летом

09:58 78 Читати українською
Дембеле и Семеду не покинут Барселону этим летом
Нелсон Семеду и Усман Дембеле / Mundo Deportivo

Барселона не заинтересована в продаже Усмана Дембеле и Нелсона Семеду.

Усман Дембеле и Нелсон Семеду не покинут Барселону этим летом, передает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что каталонцы рассчитывают на обоих игроков в статусе основных исполнителей. Руководство Барселоны считает, что Дембеле полностью не раскрыл свой потенциал из-за травмы, а с приходом его друга Гризманна Усман сможет засиять на полную.

На Семеду же рассчитывают в статусе основного правого защитника, поскольку Серхио Роберто планируют перевести в центр поля на смену Бускетсу.

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Трансферы Испания Барселона Барселона Трансферы Барселоны Нелсон Семеду Нелсон Семеду Усман Дембеле Усман Дембеле
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