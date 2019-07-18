Дембеле и Семеду не покинут Барселону этим летом

Барселона не заинтересована в продаже Усмана Дембеле и Нелсона Семеду.

Усман Дембеле и Нелсон Семеду не покинут Барселону этим летом, передает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что каталонцы рассчитывают на обоих игроков в статусе основных исполнителей. Руководство Барселоны считает, что Дембеле полностью не раскрыл свой потенциал из-за травмы, а с приходом его друга Гризманна Усман сможет засиять на полную.

На Семеду же рассчитывают в статусе основного правого защитника, поскольку Серхио Роберто планируют перевести в центр поля на смену Бускетсу.

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