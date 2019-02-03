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Дембеле пропустит матч с Реалом

12:43 95 Читати українською
Дембеле пропустит матч с Реалом
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Форвард Барселоны Усман Дембеле не поможет своей команде в первом полуфинальном поединке Кубка Испании против Реала.

Главный тренер Барсы Эрнесто Вальверде не сможет рассчитывать на Усмана Дембеле в матче против Реала, сообщает El Mundo Deportivo.

Месси может пропустить матч с Реалом из-за травмы

По информации издания, 21-летний форвард восстановился от травмы голеностопа, но после этого заболел гриппом.

Тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем француза, поскольку рассчитывает на него в матчах Лиги чемпионов против Лиона.

Дембеле в текущем сезоне чемпионата Испании провел 19 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

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Кубок Испании1/2 финала, первые матчи

Барселона - Реал Мадрид: Среда 06 февраля 2019

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