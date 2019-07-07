Делф може перейти в Евертон – конкурент Зінченка не має шансів у Манчестер Сіті після нещодавніх трансферів

Фабіан Делф найближчим часом може покинути склад чемпіонів Англії.

На 29-річного англійця претендує Евертон, інформує Sun.

Манчестер Сіті повернув Анхелінью – він буде конкурентом Зінченка

"Іриски" готують пропозицію в розмірі 16 мільйонів фунтів за гравця Манчестер Сіті. У сезоні 2018/19 Делф мав вкрай малу кількість ігрового часу, а нещодавні трансфери "містян" лише погіршать ситуацію. Новачки команди Родрі і Анхелінью виступають на двох основних позиціях екс-представника Астон Вілли.

Нагадаємо, одним з головних конкурентів Делфа у минулій кампанії був Олександр Зінченко, який виграв боротьбу за місце на лівому фланзі захисту Ман Сіті після травми Бенжамена Менді.

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