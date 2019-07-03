Манчестер Сіті повернув Анхелінью – він буде конкурентом Зінченка

Англійський Манчестер Сіті підписав оборонця нідерландського ПСВ Анхелінью.

Іспанець повертається на Етіхад, повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Анхелінью є вихованцем "містян", але провів лише 3 матчі у футболці манкуніанців. Він грав в орендах, а влітку минулого року перейшов до ПСВ. У Нідерландах справи лівого оборонця пішли вгору – 43 поєдинки (1 гол) в усіх турнірах, що призвело до інтересу з боку іспанських грандів.

Однак, Манчестер Сіті мав право першочергового викупу Анхелінью і повернув його до АПЛ за 5,3 млн фунтів. У команді Хосепа Гвардіоли іспанський захисник, який уклав контракт на 4 роки, має посилити конкуренцію на лівому фланзі оборони, де виступають українець Олександр Зінченко та травматичний Бенжамен Менді.