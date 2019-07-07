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Делф может перейти в Эвертон – конкурент Зинченко не имеет шансов в Манчестер Сити после недавних трансферов

17:39 35 Читати українською
Делф может перейти в Эвертон – конкурент Зинченко не имеет шансов в Манчестер Сити после недавних трансферов
Фабиан Делф / Getty Images

Фабиан Делф в ближайшее время может покинуть состав чемпионов Англии.

На 29-летнего англичанина претендует Эвертон, информирует Sun.

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"Ириски" готовят предложение в размере 16 миллионов фунтов за игрока Манчестер Сити. В сезоне 2018/19 Делф имел крайне малое количество игрового времени, а недавние трансферы "горожан" только ухудшат ситуацию. Новички команды Родри и Анхелинью выступают на двух основных позициях экс-представителя Астон Виллы.

Напомним, одним из главных конкурентов Делфа в прошлом сезоне был Александр Зинченко, который выиграл борьбу за место на левом фланге защиты Манчестер Сити после травмы Бенжамена Менди.

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