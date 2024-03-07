Барселона визначилася з форвардом, яким хоче посилити свій склад під час літнього трансферного вікна. Як інформує інсайдер Тоні Хуанмарті, каталонський гранд націлився на нападника Хетафе Мейсона Грінвуда, чий контракт досі належить Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед розглядає повернення опальної зірки – Грінвуд чітко визначився щодо майбутнього

Повідомляється, що Барселону влаштовують відразу три параметри потенційного трансферу: ціна, універсальність англійця в атаці і його гольовий інстинкт.

Керівництво "блаугранас" вважає, що Грінвуд може стати "бюджетним" варіантом посилення атаки. Його контракт із Манчестер Юнайтед дійсний до літа 2025 року, а тому форвард має обійтися дешево.

Нагадаємо, що Грінвуд покинув МЮ, коли його звинуватили у зґвалтуванні колишньої дівчини. Згодом Мейсон був виправданий, але під час розгляду не мав ігрової практики. У цьому сезоні англієць забив 6 голів у 23 матчах Ла Ліги.

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