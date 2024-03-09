Барселона у попередньому турі не змогла обійти Жирону, але дистанція до каталонської вискочки все одно залишалась невеликою. У випадку домашньої перемоги над Мальоркою підопічні Хаві повернулися б на другу сходинку в турнірній таблиці – втім, суперник був непростим. Фіналіст Кубка Іспанії у матчі першого кола розписав нічию з "блаугранас" (2:2).

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Поєдинок на "Монжуїці" теж дався Барселоні важко. У перші 20 хвилин моментів взагалі не виникало, та і загалом гра проходила у невисокому темпі. Виділялись лишень спроби Ларіна атакувати глибину, які постійно завершувались офсайдами. Плюс, було вдосталь боротьби – один із епізодів у підсумку призвів до пенальті у ворота гостей.

Копете наступив на ногу Рафіньї у власному штрафному, а рефері після консультацій з VAR призначив 11-метровий. Гюндоган підійшов до "позначки" й пробив правіше від центру воріт – Райковіч парирував цей удар! Ларін же підчистив добивання.

Балеарців надихнув порятунок у виконанні власного голкіпера. У другій половині першого тайму Мальорка заграла сміливіше, організувавши два дуже хороших моменти. Так, на 31-й хвилині Дардер виконав подачу з лівого флангу, а Мурікі підрізав її вздовж воротарського – Ларін спробував підправити у ворота, однак м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою!

На 38-й же Морланес виграв позицію у Кунде й замкнув навіс від Дардера, пробивши головою під поперечку – тер Штеген врятував Барсу. Словом, каталонці опинились у непростій ситуації, а тут ще й Рафінья невчасно зламався. На 37-й хвилині його довелося замінити Ферміном Лопесом.

Фермін до перерви навіть міг відзначитись, прибігши на дальню стійку та замкнувши діагональ від Канселу. Хавбек завдав удару головою, а м'яч по високій дузі приземлився за поперечкою. У підсумку, свисток арбітра відправив команди відпочивати за нулів на табло. Це був провал "блаугранас".

Початок другого тайму виявився значно веселішим. Барселона і Мальорка несподівано розкрили гру, влаштувавши ефектний розмін моментами. Так, всього за дві хвилини після відновлення гри Мурікі міг пробивати з лінії воротарського, замикаючи крос від Морланеса, однак до м'яча Ведат не дістався.

Каталонці одразу ж відповіли пострілом Феліша з лівого краю штрафного під ближню стійку. Райковіч парирував! Практично одразу Мальорка організувала атаку з навісом, після якого почалася метушня біля воріт Барси – купа рикошетів так і не завершилась ударом. На 54-й же хвилині Мурікі завдав удару головою після подачі зі стандарту – Ведат поцілив у поперечку, однак лайнсмен свиснув офсайд.

Ще за три хвилини поперечка врятувала Мальорку. Відзначитись міг Ямал, який підхопив м'яч на правому краю штрафного, прибрав м'яч під ліву й завдав потужного пострілу. Балеарці огризнулись швидкою атакою на 58-й, у якій Мурікі пробивав з лінії карного майданчика – щільно, але без проблем для тер Штегена.

Починаючи із 60-х хвилин, підопічні Хав'єра Агірре перестали відповідати, а от Барселона продовжувала набирати оберти. Не в останню чергу так сталося через появу Роке й Лєвандовскі. Щоправда, господарям постійно бракувало чи то останнього пасу, чи хорошого удару. Мальорка трималася, однак контроль гри повністю перейшов до команди Хаві.

Зрештою, заміни і зробили результат. На 77-й хвилині Ямал обігрався з Лєвандовскі на лінії півкола, переграв Дані Родрігеса на правому краю штрафного й закрутив м'яч у дальню дев'ятку – без шансів для Райковіча. 1:0! Таким чином, 16-річний вундеркінд Барселони оформив 4 результативних дії у останніх 4-х матчах у Ла Лізі.

Що найбільш важливо, його гол виявився вирішальним."Блаугранас" організували ще кілька непоганих атак, однак довести їх до логічного кінця не вдалося. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу каталонців – команда Хаві набрала 61 очко й обійшла Жирону на 2 залікових бали. Циганков і Довбик свій матч зіграють у суботу.

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