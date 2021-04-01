Усі клуби, які претендують на зірку Борусії Д Ерлінга Холанда, зможуть озвучити свої пропозиції майже одночасно.

Скандальний агент Міно Райола у компанії батька Ерлінга Холанда зустрілись з Барселоною та Реалом, щоб обговорити потенційний перехід форварда Борусії Д, повідомляє Mundo Deportivo.

Батько Холанда та Райола прилетіли в Барселону на переговори з Лапортою

Одразу з Мадрида представники норвежця вилетіли до Лондона, де планують зустрітись з представниками АПЛ – Челсі, Ліверпулем, Манчестер Юнайтед та Ман Сіті. Головна тема залишатиметься незмінною – майбутній клуб для Ерлінга.

Чинний контракт Холанда з Борусією завершується влітку 2024-го.

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