Делегація Холанда продовжує турне Європою: після Барселони та Реала батько форварда полетів на перемовини з грандами АПЛ
Усі клуби, які претендують на зірку Борусії Д Ерлінга Холанда, зможуть озвучити свої пропозиції майже одночасно.
Скандальний агент Міно Райола у компанії батька Ерлінга Холанда зустрілись з Барселоною та Реалом, щоб обговорити потенційний перехід форварда Борусії Д, повідомляє Mundo Deportivo.
Батько Холанда та Райола прилетіли в Барселону на переговори з Лапортою
Одразу з Мадрида представники норвежця вилетіли до Лондона, де планують зустрітись з представниками АПЛ – Челсі, Ліверпулем, Манчестер Юнайтед та Ман Сіті. Головна тема залишатиметься незмінною – майбутній клуб для Ерлінга.
Чинний контракт Холанда з Борусією завершується влітку 2024-го.
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