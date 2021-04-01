Все клубы, которые претендуют на звезду Боруссии Д Эрлинга Холанда, смогут озвучить свои предложения почти одновременно.

Скандальный агент Мино Райола в компании отца Эрлинга Холанда встретились с Барселоной и Реалом, чтобы обсудить возможный переход форварда Боруссии Д, сообщает Mundo Deportivo.

Отец Холанда и Райола прилетели в Барселону на переговоры с Лапортой

Сразу из Мадрида представители норвежца вылетели в Лондон, где планируют встретиться с представителями АПЛ – Челси, Ливерпулем, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Главная тема остается неизменной – будущий клуб для Эрлинга.

Действующий контракт Холанда с Боруссией завершается летом 2024-го.

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