Альф-Інге Холанд, батько Ерлінга, та агент футболіста Міно Райола прибули у столицю Каталонії для переговорів з Барселоною, повідомляє Sport.es.

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Обоє були помічені в аеропорту. Їх зустрів помічник президента "синьо-гранатових" Жоана Лапорти. Зазначається, що це перший раунд переговорів щодо ймовірного трансферу. Борусія нібито готова відпустити свого лідера за 150 млн євро.

Раніше повідомлялося, що для нового керівництва Барселони Холанд став пріоритетною ціллю на майбутнє літо. Своєю чергою, сам гравець уже не бачить для себе перспектив у Дортмунді та готовий зробити наступний крок у кар'єрі.

Нагадаємо, Холанд перебрався у Борусію взимку 2020-го за 20 млн євро. Відтоді Ерлінг зіграв за "джмелів" 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 49 голів та віддав 11 результативних передач.

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