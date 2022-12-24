Легенда мадридського Реала й збірної Іспанії Вісенте дель Боске не зміг стриматись у компліментах Ліонелю Мессі, який майже всю свою кар'єру провів у Барселоні.

"Серед усіх, кого я знав за стільки років у футболі, найкращим гравцем для мене є Мессі завдяки його стабільності і якостям гравця, що роблять його дивовижним.

"Мбаппе – синок Мессі": аргентинці опублікували знущальницьку петицію на адресу Франції

У нього було кілька фантастичних сезонів, він завжди вів свою команду лише вперед. Мессі – це Мессі, він такий лише один. Навчати його було б мрією", – цитує дель Боске Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Ліонель Мессі виграв перший у кар'єрі кубок світу. За підсумками Мундіалю капітана збірної Аргентини визнали найкращим гравцем турніру.

Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією