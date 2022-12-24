Пристрасті між Аргентиною та Францією після феєричного фіналу ЧС-2022 не вщухають ні на день.

Французи були невдоволені окремими рішеннями арбітра, тому створили петицію про перегравання фіналу чемпіонату світу через нібито продажність рефері. Її підписали понад 200 тисяч людей.

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Аргентинці, вочевидь, народ креативний і у відповідь на сайті Change.org опублікували петицію з назвою "Франціє, досить плакати". Під нею вже поставили свій підпис понад 250 тисяч людей.

"Відколи ми виграли фінал чемпіонату світу, французи не перестають плакати і скаржитися. Вони не визнають, що Аргентина – чемпіон світу. Це прохання до французів перестати плакати і визнати, що Мессі – найкращий в історії футболу, а Мбаппе – його синок", – йдеться у тексті петиції.

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