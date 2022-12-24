Легенда мадридского Реала и сборной Испании Висенте дель Боске не смог сдержаться в комплиментах Лионелю Месси, который почти всю свою карьеру провел в Барселоне.

"Среди всех, кого я знал за столько лет в футболе, лучшим игроком для меня является Месси благодаря его стабильности и качествам игрока, делающим его удивительным.

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У него было несколько фантастических сезонов, он всегда вел свою команду только вперед. Месси – это Месси, он таков только один. Учить его было бы мечтой", – цитирует дель Боске Mundo Deportivo .

Напомним, Лионель Месси выиграл первый в карьере кубок мира. По итогам Мундиаля капитана сборной Аргентины признали лучшим игроком турнира.