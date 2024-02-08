Деку висловився щодо нового тренера Барселони й викреслив одного з кандидатів
Спортивний директор Барселони Деку назвав наставника, який точно не очолить команду.
"Ми ще ні з ким не говорили з тренерів. Це буде рішення, яке ми ухвалимо разом з президентом Жоаном Лапортою.
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Рафа Маркес виконує свою роботу і розвивається як тренер резервної команди. Його не розглядають як тренера на майбутнє", – цитує AS Деку.
Нагадаємо, що Хаві нещодавно оголосив про те, що покине Барселону з завершенням поточного сезону. Раніше преса повідомляла, що каталонці вибирають між Юргеном Клоппом, Мічелом та Ганс-Дітером Фліком.
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