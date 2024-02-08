"Мы еще ни с кем не говорили из тренеров. Это будет решение, которое мы примем вместе с президентом Жоаном Лапортой.

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Рафа Маркес выполняет свою работу и развивается как тренер резервной команды. Его не рассматривают как тренера на будущее", – цитирует AS Деку.

Напомним, что Хави недавно объявил о том, что покинет Барселону с завершением текущего сезона. Ранее пресса сообщала, что каталонцы выбирают между Юргеном Клоппом, Мичелом и Ганс-Дитером Фликом.

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