Мічел Санчес став одним з найбажаніших тренерів серед топ-клубів Європи.

Барселона та Челсі є великими прихильниками таланту керманича Жирони, інформує журналіст Маркос Беніто.

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Мічел зі скромним каталонським клубом веде боротьбу за чемпіонство, демонструючи яскраву гру. Контракт фахівця розрахований до червня 2026 року, але топ-клуби явно спробують його переманити вже найближчого літа. Барселона точно змушена шукати заміну Хаві, а Челсі навряд задоволений нинішніми результатами Маурісіо Почеттіно.

Жирона має кандидата, якщо Мічела доведеться відпустити. Наступним тренером каталонців може стати інше відкриття сезону – Гарсія Пім'єнта, який побудував міцний Лас-Пальмас, а з Барселоною U-19 вигравав Юнацьку лігу УЄФА.

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